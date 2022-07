Imputan por homicidio doloso a una mujer de 68 años

Escuchá esta Noticia en Audio.

“A la madrugada supuestamente la mujer recibe la llamada de su nuera diciéndole que su hijo estaba en una pelea, ella va con un arma y se produce unos forcejeos y cae al suelo, ahí quita un arma de su cintura, un revolver calibre 32, apunta a una persona que intentaba dividir la pelea, ella le amenaza a que se retire, él no accedió y le disparó”, detalló.

“No era la persona que agredió a su hijo, ella intentó huir pero no logró hacerlo porque no le arrancó su motocicleta. Nosotros tomamos intervención en el homicidio. Los pobladores del lugar manifestaron que no es la primera vez que la mujer hace esto, sus hijos ocasionan pelea y ella lleva su arma para realizar disparos al aire”, informó.

Mencionó que el hecho ocurrió durante una ronda de tragos donde las personas se encontraban jugando cartas.