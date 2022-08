Humberto Rubin Eterno: Homenajean al león del periodismo en Seminario Internacional

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Ayer hizo un mes que se fue papá, un gran luchador. Es una persona que a pesar de haber recibido mucho odio solamente dio amor y respeto. Cuando una persona ofende a alguien y se ríe, no es broma. No somos conscientes del daño que generamos a los demás con el odio sin razón. Nosotros no vinimos para tener la razón, sino para hacer lo correcto”, expresó.