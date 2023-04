Hugo Richer sobre los periodistas: “Hoy día las opiniones no tienen trascendencia”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Quiero recordar primeramente a Santiago (Leguizamón), recuerdo la famosa grabación en donde Humberto (Rubin) le pide que tenga mucha precaución. Cuando llegó la noticia (de la muerte de Santiago) estaba en la FM Concert”.

Con respecto a Roa Bastos, Richer también lo recordó como un gran comunicador, cuya lucha contra la Dictadura stronista trascendió a nivel internacional, con gran repercusión. “No solo lo recuerdo como alguien que aportó mucho a la cultura, sino también por su compromiso con su ideología política, en el campo de la oposición a la Dictadura Roa Bastos, Elvio Romero y otros tenían su opinión y eran muy influyentes en la sociedad, inclusive la Iglesia Católica tenía su posición y eso molestaba a la Dictadura”, relató.

En cuanto al periodismo en la actualidad, el legislador dijo que hoy día no ve a nadie cuya opinión sea fuerte y determinante. “Lastimosamente hoy en día no noto el mismo compromiso en lo político, muchas personas opinan pero no se los escucha, sus palabras no trascienden”.

El día del periodista paraguayo se recuerda cada 26 de abril en conmemoración al asesinato del comunicador Santiago Leguizamon, quien fue asesinado por grupos de narcotráficantes, coincidentemente tambien un 26 de abril, pero de 1845, se imprimió el primer periódico del país “El Paraguayo Independiente”.