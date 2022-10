Hugo Richer alega “error de tipeo” en la propuesta de penas por lesión de confianza

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Hubo un error que no debía ocurrir pero ocurren. En ningún momento ni en el proceso en la Comisión de Legislación ni en ninguna otra Comisión, mucho menos en el debate del pleno la semana pasada no se habló de bajar las penas. Nadie mencionó el tema a favor ni en contra porque esa posibilidad no existe”, señaló.

“Estábamos hablando de lesión de confianza y estafa, en una parte del documento dice que el dictamen en mayoría absoluta de la Comisión de Legislación es mantener la pena vigente. Ahí está el error porque ponen 8 años pero la pena vigente de acuerdo al Código Penal es de 10 años, allí se produjo un error de tipeo”, explicó.

