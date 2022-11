Hugo Portillo se declara ¨cuestionador¨ de la Concertación

Escuchá esta Noticia en Audio.

¨El 18 dice Efraín Alegre que arrasa, yo creo que no, teníamos que demostrar que somos diferentes pero yo no me voy a prestar a eso, quiero incidir en las políticas publicas¨, dijo sobre el otro precandidato presidencial de la Concertación.

¨Después de ese 6 millones que él declaró (Efraín Alegre) se fue a Israel, a Estados Unidos y a Argentina, él no declaró nada, él se burló, hasta que punto la Seprelad es cómplice¨, manifestó

Sobre el manejo de la administración de la Concertación también se refirió, “Jaegli había sido es el administrador de la Concertación, dice que está pagando 700 millones, si hay que poner plata que pongan los partidos de la Concertación¨, puntualizó.

¨Entiendo que una parte de la política es fe, confiar sin ver, para darle otros aditamentos hay que conocer la hija de vida de cada uno¨, mencionó

¨Yo nunca recibí ningún centavo del Estado. Soy critico con la Fiscal General del Estado, el órgano más corrupto del país es el Ministerio Público”, declaró Portillo.