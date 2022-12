Hugo Portillo lanza un mensaje a los electores: “Dejen de venderse y comiencen a votar mejor”

Escuchá esta Noticia en Audio.

Portillo expuso que la chapa presidencial que conforma con Edith Ortiz es la que impulsará el cambio que necesita la política nacional en más de 33 años de democracia.

“Somos la única chapa de sangre nueva y fresca en la política, queremos realmente hacer y reconstruir el cambio que sí se puede en Paraguay. Por más que nos vendan la desesperanza que es lo que nos han instalado durante 33 años para corromper nuestra política y seguir robando”, refirió.

“Preso Electoral” y su definición hacia Efraín Alegre

“Soy víctima de una trampa electoral, un preso electoral, nunca quise entrar en la Concertación siempre tuve una actitud reacia porque para mi siempre fue una elección liberal ampliada. Una trampa inteligentemente montada por Efraín Alegre, Adolfo Ferreiro y compañía”, apuntó.

“Querían dar la figura de un consenso de oposición única, cosa que realmente nunca existió. Efraín Alegre no tiene la capacidad de escuchar, hablar, negociar y defender y argumentar sus puntos vista”, aseveró.

“Estamos hablando de un presidente que debe manejar los intereses de la República, el tipo no tiene la capacidad de ser transparente ante la ciudadanía porque no presentarse a un debate significa que no quiero dar la cara a la ciudadanía”, finalizó.

More Entradas for Show: Hora Pico