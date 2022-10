Hugo Fleitas sienta postura en contra del matrimonio igualitario y legalización de aborto

El precandidato a la Presidencia y gobernador de Cordillera, Hugo Fleitas mencionó que está en contra de la legalización del aborto y del matrimonio igualitario. “No necesitamos polemizar tanto con temas que me parece no son tan relevantes para lo que hoy se está viviendo en Paraguay”, dijo.

“La posición de nuestro movimiento es la protección de la familia y el matrimonio entre el hombre y la mujer así como lo establece la Constitución Nacional y la religión que la mayor parte de la población paraguaya profesa que es la católica”, expresó.

“Estamos convencidos de que no necesitamos polemizar tanto con temas que me parece no son tan relevantes para lo que hoy se está viviendo en Paraguay”, agregó.

“No estamos en contra de que una persona mayor de edad pueda decidir su orientación sexual o vivir en pareja con una persona del mismo sexo. Pero no nos parece que corresponda legalizar el matrimonio igualitario, nos vamos a oponer a eso en cualquier situación y momento”, refirió.

