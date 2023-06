Hoy es la Gran Final de la Champions: Inter vs Manchester City

Inter llegó al Atatürk Olympic Stadium con Lautaro Martínez a la cabeza. La delegación del equipo que comanda Simone Inzaghi tiene a otros argentinos entre los citados: Joaquín Correa y Valentín Carboni.

“Al final, es un partido de fútbol. En cuanto a historia, el Inter es mayor que nosotros. El pasado no cuenta, no importa ser favorito. Importa lo que pasa en el partido. Inter es un equipo habituado no solo a defender. Con un 0-0 siente que está ganando. La forma en que combina Onana con Bastoni, Azerbi, Darmian. Es un equipo que sabe contactar muy bien con sus atacantes: Lautaro, Džeko, Lukaku, Correa. Si les dejas jugar, te hunden. Intentaremos defenderles lo mejor posible. Y ser nosotros con el balón”.

Inter en las finales de Europa: