Horario de verano: Sebastián García afirma que hay “argumentos” que cambian el escenario en Senado

El precandidato a la Presidencia de la República, Euclides Acevedo, afirmó “que no somos tan necios como para no darnos cuenta que después del 18 de diciembre habrá votos disgustos”, tras los resultados de los comicios internos. Apuntó que “los vamos a recibir pero no como una absorción oportunista”, aclarando que no querrán sacar provecho de la situación.