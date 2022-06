“Horacio Cartes y Santi Peña son inimputables para la justicia” dice Payo Cubas

“La verdadera carrera va a estar entre Santiago Peña y el ganador de la concertación. No es que a mi me guste Santi pero así será, según lo que se ve” aseguró. También destacó que no desea participar en un debate con Euclides Acevedo porque no dice la verdad. “No tengo nada que debatir con Euclides, él es mentiroso y un bola. Que se deje de joder”.

“Soy violento con los ladrones públicos, son esas personas las que nos matan en los hospitales públicos. Pero soy violento en lo que mi vejez me permite” dijo Cubas. También contó que para entrar en el cargo de senador había recibido más de 100.000 votos, pero sólo se contabilizaron poco más de 60.000, los demás fueron anulados por las personas encargadas de las mesas.

El precandidato dijo también que se encuentra moderando más su temperamento: “Ahora estoy manejando mejor mi ira, pero si, soy de armas tomar. Agradezco que me llamen loco, porque el valor y la locura van de la mano. Soy violento con los ladrones públicos, son esas personas las que nos matan en los hospitales públicos. Pero soy violento en lo que mi vejez me permita”

Sobre sus propuestas:

“Empezaré por la salud bucal, es demasiado importante, también se debe reformar a la policía, no puede haber policías tan gordos. La salud y la seguridad son de mucha importancia”

“Las tierras fiscales deben ser de propiedad colectiva. El 70% de los paraguayos viven en alquiler, ni el 10% de los paraguayos tiene casa propias” destacó el precandidato diciendo que se debe reformar la ley Zavala.

“Se debe hacer una cacería de planillero. En la medida que desaparezcan los funcionarios planilleros los nombrados y contratados cobrarán mejor” dijo Cubas.