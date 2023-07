HORA PICO CON GUSTAVO VELAZQUEZ Y CAMILO SOARES

El diputado Rodrigo Gamarra presentó un pedido de informe acerca de la situación actual de la Industria Nacional del Cemento atendiendo a los constantes reclamos que se reciben hacia la institución. Resaltó la INC está recibiendo un millonario presupuesto que no está justificado ya que no se encuentra en funcionamiento hace varios meses. “Si nos ponemos a mirar el presupuesto que manejan en cuanto a funcionamiento vamos a ver que estamos gastando millones de dólares sin recibir ingresos”, señaló.