Hora Pico con Camilo Soares y Aníbal Espínola

Diego Díaz denunció que la jueza Teresa Cardozo de Lambaré no quiere firmar los documentos que le permitirían volver a tener la patria potestad de sus dos hijos. Indicó que la magistrada no accede a la petición porque no quiere ver a la abuela de los menores sufrir, sin embargo, la misma estaría pasando por una situación de salud delicada.