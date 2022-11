¿Honor Colorado apoyaría juicio político a Fretes? “Es muy calentita” la noticia, dice Harms

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Seguramente me voy a poner en contacto con el líder de la bancada para ver qué es lo que vamos a hacer, si vamos a esperar el martes nuestra reunión de bancada o vamos a reunirnos antes. Es muy calentito todavía”, sostuvo.

El legislador aseveró que será prudente y analizará lo sucedido porque “la información es mediática” y todavía faltan aristas para conocer la veracidad del hecho.

“Tengo que decir que ami me gusta ser prudente, analizar cuando surgen informaciones ciertas o especulaciones. No me gusta opinar mucho sobre informaciones que no tengo”, recalcó.

More Entradas for Show: Hora Pico