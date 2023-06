Hombre que intentó ingresar a la Embajada de EEUU dice que libaneses intentaban matarlo

El ciudadano alemán que quiso ingresar a la Embajada de EEUU sostuvo que tiene la forma de comprobar la legalidad de las armas halladas en su vehículo. “No es racional dejar su arma en casa cuando alguien quiere matarte”, expresó Kolberg Philipp.

Indicó que no hay motivos para que quieran matarlo pero que hay razones políticas, al ser consultado de por qué fue hasta la embajada norteamericana, argumentó que fue a “pedir asilo”.

“Con los libaneses no tengo problema, pero atrás hay gente con motivo. Solo las personas de seguridad (de la embajada) vinieron a hablarme, yo quería pedir ayuda porque estaba en el Shopping del Sol y muchas personas vinieron para matarme, libaneses”, afirmó Kolberg Philipp

Cuando fue detenido el hombre estaba a bordo de una camioneta de la marca Toyota tipo Runner, año 2008, color plata, chapa OAG284 PY. Posteriormente, fue derivado en carácter de detenido en la comisaría 6.ª metropolitana. De su poder se incautaron de armas de fuego de grueso calibre, chaleco antibalas, drone, botellas de agua, notebooks, cartuchos, dinero en efectivo, aparatos celulares, entre otras evidencias.

#Reiteramos | El hombre que quiso ingresar a la Embajada de EEUU dijo que en los últimos diez días denunció ante la Policía las persecuciones que sufría

"No obtuve ninguna copia, pregunté si podía tener alguna fotocopia o el número del proceso, pero me dijeron que no", declaró… pic.twitter.com/LhEHI3yvF3

— Radio Ñandutí (@nanduti) June 21, 2023