Hombre denuncia que jueza no permite hacerse cargo de sus hijos tras el fallecimiento de su esposa

Diego Díaz denunció que la jueza Teresa Cardozo de Lambaré no quiere firmar los documentos que le permitirían volver a tener la patria potestad de sus dos hijos. Indicó que la magistrada no accede a la petición porque no quiere ver a la abuela de los menores sufrir, sin embargo, la misma estaría pasando por una situación de salud delicada.

Escuchá esta Noticia en Audio.

El hombre relató que esto ocurre luego de que su esposa falleciera un año atrás cuando tuvo a su segunda hija, tras este hecho llevó a sus hijos a vivir con él, sin embargo, la abuela llamó a los menores para que vayan a visitarla y desde ese momento ya no pudo verlos porque se mudaban constantemente.

Comentó que tuvo que solicitar la patria potestad porque quiere ver a sus hijos nuevamente, su abogado le indicó que solo falta la firma de la jueza para finiquitar el proceso. La argumentación de la magistrada sería que no quiere ver a la abuela de los menores sufrir por dicha situación.

“La jueza le dijo a la abuela que yo tengo la patria potestad, pero no le quiere sacar a la fuerza. Mis hijos tienen 9 y 2 años, “Todos los expedientes me favorecen pero no quieren sacarle a la señora”, mencionó.

“La orden judicial ya está todo y tienen que estar conmigo, pero no me entregan a las criaturas, estoy esperando eso. La jueza ya tiene para firmar todo, pero no acepta todavía” finalizó.

More Entradas for Show: Las Primeras Noticias