Holding de Medios Ñandutí permanecerá con la sangre Rubin tras incorporación de socio estratégico

“Nuestra radio no podía traer a la casa a cualquier persona. Además de su propia historia es la historia misma del Paraguay gracias al sacrificio que hicieron nuestros padres Humberto y Gloria. Fue un tema delicado para nosotros como familia pero sin embargo las cosas se fueron dando”, dijo.

Mencionó que incorporaron al Holding de Medios Ñandutí a la persona ideal como para el mismo sistema de comunicación. “Que Ñandutí permanezca con la sangre Rubin y el deseo de buscar todo por la Libertad es la base de esta nueva etapa”, acotó.

Destacó la importancia de este nuevo ciclo en el Holding de Medios Ñandutí.

“Carlos Raúl Espínola y yo tenemos una amistad de probablemente más de 20 años. Él se está incorporando y es un lujo, es como que algún día Guaraní pueda tener en sus filas a un Cristiano Ronaldo o Lionel Messi”, expresó.

Manifestó que este 23 de diciembre nació un equipo ideal. “Se incorpora un empresario que está marcando historia en Paraguay”, refirió.

Pidió disculpas a los comunicadores que preguntaban sobre ¿qué sucedió con Ñandutí? “En estos últimos meses me escribieron y no pude contestarles. No era fácil de explicar”, afirmó.

“El comunicado respondió a todas las personas pero de cualquier manera aprovecho para decir que nunca deje de contestar una llamada o mensaje, pero lastimosamente ahora tuve que hacerlo”, agregó.

“La historia de Ñandutí es impresionante y ahora empieza una nueva etapa, yo voy a continuar”, culminó nuestro presidente.

