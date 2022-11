Hijazi sería “piedra angular de declaraciones de significativamente corruptos”, dice Manuel Riera

Escuchá esta Noticia en Audio.

Diera dio a entender que aparte de la supuesta coima que recibió el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, Hijazi estaría involucrado en las declaraciones que hizo los Estados Unidos al exmandatario Horacio Cartes y Hugo Velázquez de “significativamente corruptos”.

Esta situación lo explica con la incautación del teléfono de Hijazi que se encuentra en poder del Gobierno Americano, demostrando la “inacción” del Ministerio Público para investigar y esclarecer el hecho.

“Otra muestra más de que el propio Ministerio Público tiene problemas de inacción no solo por las denuncias no atendidas o se atendieron que no fueron publicadas y si ese teléfono se entregó efectivamente al Gobierno Americano”, relató.

“Estamos hablando de un problema de probatorio feroz en un caso de resonancia local importantísima como era el de Hijazi, posiblemente la piedra angular de todas las designaciones de significativamente corruptos en el país”, remarcó,

“No es macana mucho todavía debe correr en este tema, tiene que investigarse mejor, pero allen de eso de lo procesal y lo jurídico, creemos que es uno de esos que necesita consecuencia política inmediata y ese caso la renuncia del ministro”, acotó.

More Entradas for Show: Las Primeras Noticias