Hija de Óscar Denis cuestiona falta de resultados “Si no admiten limitaciones seguiremos igual”

“Algo no está resultando, no se está haciendo bien o no se hace luego, eso es evidente porque al no tener resultados para nosotros es obvio. No tenemos ninguna información sobre ellos y siempre decimos que algo no está funcionando”, expresó.

Refirió que siguen insistiendo en la intermediación de la Cruz Roja Internacional pero sin embargo obtienen la negativa por parte del Gobierno.

Sobre hallazgo de cargador y cartuchos de un arma en estancia donde fue secuestrado Óscar Denis.

“Un personal haciendo recorrido encontró el cargador pero no fue ayer, fue hace unos días”, comentó.

