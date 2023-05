Hija de fiscal fallecido critica rechazo de JP a Bogarín “¿Podemos confiar en quienes nos lideran?”

Ana López Lohman, hija del fiscal fallecido Jorge López Lohman, afirmó que no esperaban que se mande al archivo el pedido de juicio político a Jorge Bogarín y mencionó que no tienen palabras para explicar la situación, “creímos que la gente era un poco más justa” relatando que esperaban la revisión de la causa cuando al final “no lo hicieron y lo archivaron directamente”.

May 25, 2023

Aseguró que ya no es posible confiar en “la gente que nos lidera”, lamentó que en esta ocasión hicieron eso con un fiscal “que nos representa a todos”. Agregó que los mandatarios deberían cumplir la función de “cuidarnos” y actualmente no existe seguridad con la manera de actuar que mantienen los mismos. “Es un golpe durísimo el que nos hicieron ayer, no tengo palabras” agregó. Finalizó ratificando que ningún tipo de autoridades se acercó a la familia luego de lo sucedido con sus padre, el fiscal fallecido.