Hija de don Ramón Samudio desmiente a Bataglia: “En ningún momento se acercó”

Desmintió categóricamente que su padre sea diabético, como informaron de la previsional. Además, indicó que es poco creíble que tenga COVID positivo ya que los médicos no exhibieron ningún documento que respalde.

“Nosotros firmamos la amputación por la pierna derecha y no por la pierna izquierda, la pierna izquierda se vendó para resguardar justamente, para que no haya equivocación, pero por lo visto el cirujano dijo ‘esta es la vendada y esta le quitamos’, no sé, porque se supone tendría que haber leído en el historial”, refirió.

“Esa noche se notaba luego, esa pierna se notaba que estaba muerta porque estaba helada hasta la rodilla en cambio el otro estaba calentito, estaba bien”, dijo y agregó que es “mentira” que ambas piernas estaban comprometidas, “la pierda izquierda no tenía nada que ver”.

