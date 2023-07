Hernán Rivas no tiene solvencia ni idoneidad para ser presidente del JEM, afirma Yolanda Paredes

La multibancada de la Cámara de Senadores presentará un pedido para que Hernán Rivas, presidente del JEM , presente su renuncia al cargo en el órgano extrapoder. Sin embargo, el Senado rechazó el proyecto y envió a comisiones.

“Hernán Rivas representa a la Cámara de Sanadores no representa al Partido Colorado ni a la bancada oficialista cartista, ahí parece lo que en su cabeza confunde”, señaló Paredes.

“A mi me da la impresión de que a él le ponen en ese lugar una onda de ‘anda eguapy upepe, quedate y aguantá’, ese muchacho no está cómodo en ese lugar, está cumpliendo órdenes”, manifestó.

“En una de sus alocuciones dijo ‘a mi me dijeron para que no hable pero yo decidí hablar’, a él le dicen lo que tiene que hacer, hasta pena ya me da porque no tiene solvencia, no tiene templanza ni idoneidad para un cargo tan importante”, manifestó.

¿Qué pasó con “Chaqueñito?

“Él traicionó nuestra confianza, hasta el último momento negó su acercamiento, fraternidad y amistad con el grupo cartista. En nuestro partido supuestamente íbamos a luchar contra eso que justamente veníamos denunciando y ahora resulta que esos son su nuevos amigos, entonces ya no tenemos nada en común”, indicó.