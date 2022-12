Hermelinda Alvarenga sale al paso de las denuncias de fraude electoral por parte de Nakayama

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Les pregunto tanto a la diputada Celeste Amarilla y al otro candidato Nakayama si ellos ¿tienen pruebas? Tienen que aceptar que todos los candidatos pueden trabajar en capital”, expresó.

“Ellos dicen que van a denunciar y no tengo problema. No me preocupa tanto porque si viene de Celeste Amarilla porque opina por cualquier persona sin tener fundamentos, no estoy preocupada. Estoy convencida que los electores depositaron sus votos por la confianza”, aseveró.

“¿Qué culpa tengo yo?, ellos tienen el derecho de denunciar, así como tengo el derecho a la defensa”, refirió.

More Entradas for Show: Franja Roja