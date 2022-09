Hechos violentos: “Fue uno de los grandes responsables”, acusa dirigente Gumarelo contra Cardona

El dirigente de Libertad Carlos Giovine, señaló al presidente de Olimpia Miguel Cardona como “uno de los grandes responsables” de los hechos de violencia registrados este miércoles en el Defensores del Chaco. Sostuvo que no debió estar en la zona mixta donde despidió con insultos a Giancarlos Juliadoza.

“Esto comenzó con las declaraciones del presidente de Olimpia, que dijo que esto es una mafia, es uno de los grandes responsables. El árbitro no tuvo incidencia en ningún de los cuatro goles, el presidente sabe que no debería estar en la zona mixta, qué hacía él ahí”, manifestó.

“Decir que ganó la mafia es una agresión, después de todo el quilombo que hubo. Le metimos cuatro goles en el primer tiempo y ganó la mafia dijo el presidente, hay que preguntarle por qué dice eso”, alegó.

Sobre palabras de Roque Santa Cruz

“Yo no sé qué mafia vieron, no robamos las entradas, no destruimos nada. Las palabras de Roque Santa Cruz lo sacaron de contexto y por supuesto que cayó mal en los hinchas”, explayó.