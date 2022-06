“Hay que tener opciones”: Nicole Huber crea revuelo en las redes con la chipa con forma de clítoris

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Cada amigo decidió hacer una parte del aparato reproductor femenino o masculino, yo decidí hacer el clítoris, la idea salió de una serie que vi en plataforma de entretenimiento y quise llevarla a la luz. La intención es traer conciencia de que hay que hablar de estos temas”, expresó.

“Para mí es importante generar la conversación, no hay regla correcta es ‘che, acá están las opciones, ¿vos que elegís?’, pero hay que tener opciones, para eso sirve la comunicación, para eso estamos en la vida, para elegir elegir lo que nos hace bien, no para encerrarnos en una caja de lo que nos dijeron que era correcto o incorrecto. Uno tiene que tener la valentía de desafiar las ideas aprendidas”, dijo.

“Cada uno tiene sus creencias de que la autoexploración no es algo permitido, pero hay otra parte y más la parte científica y médica que sí reconoce. Las mujeres y los hombres no saben cómo se ve el clítoris en realidad y que esto se debe a la poca educación sexual, esto no nos permite explorar algo tan básico como lo es la sexualidad”, sostuvo.

Reflexiono que “cada generación tiene la responsabilidad de evaluar las creencias adquiridas y regalar eso a las próximas generaciones”.

