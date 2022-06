Hay personas que entran por hobby a mirar el Informconf y eso está prohibido, dice López Arce

“Tenemos una ley con respecto a eso, que va a vencer dentro de poco, pero todavía que tiene sus irregularidades, hay personas que pueden acceder fácilmente a al historial de Inforcomf de las personas sin pedir permiso a nadie y casi por hobby, esto no puede ser, vulneran mucho los datos personales de las personas” reprocho el profesional.

López Arce también recordó que toda persona que haya asistido a una entrevista de empleo y cree que no quedó porque miraron su estado de cuentas, puede denunciarlo al 4399000 o a SEDECO, la denuncia es privada y confidencial.

El artículo 9 del código laboral habla de la prohibición de las listas negras, esto quiere decir que está prohibido que una persona de cierta empresa diga a otras que no contraten a alguien por tener Informconf. “Es que la gran mayoría de las deudas se hacen por cuestiones de salud” contó.

El profesional también recordó que está prohibido que por dar trabajos los empleadores hagan firmar renuncias anticipadas o pagarés en blanco a los trabajadores que estén necesitando empleo. “Es totalmente criminal” sentenció.

Sobre el salario mínimo:

“No se trata de aumentar el monto, se trata de recuperar el poder adquisitivo del dinero. Se trata de que el sueldo dure como para que en la casa no falten los alimentos, para vestirse y pagar los medicamentos. No sirve de nada subir 600 mil el salario mínimo si todo se va a disparar. Lo más importante es entender que el trabajador está endeudado. Si se va a aumentar el salario, habrán despidos porque las empresas recién se están recuperando. Las personas solo compran lo básico, no se compran ropas, no se compran otros tipos de artículos que no sean básicos. Habrá muchos despidos si hay un reajuste” advirtió Enrique López Arce.