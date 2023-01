“Haré lo posible para que Pollo no vaya a Cerro, sus dirigentes no me caen”, afirma Regis Marques

Sobre “Pollo” Recalde: “Cardona me llamó 4 días antes y me dijo que esto podía pasar. Esta nueva ley que se aplicó no es buena para los jugadores”, el representante contó que lo más seguro es que siga su carrera en la Argentina. “La muerte del dirigente del Newels es muy fuerte, estaba negociando con el para que el “Pollo” continúe ahí su carrera, esta negociación no cayó, solo está en pausa”, afirmó.

Cuando fue consultado sobre algún equipo de Paraguay en donde Recalde podría seguir su carrera, dijo que de los tres grandes del fútbol “solo Cerro podría hacerse con los servicios del Pollo”, pero que Marques hará lo posible para que eso no pase debido a que los “dirigentes azulgrana no le caen”

Sobre Tacuary: “Trajimos algunos jugadores experimentados para que sean soporte de los jóvenes. Mantenemos la base del plantel”.

