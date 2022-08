Hacienda presenta anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2023

Escuchá esta Noticia en Audio.

El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, y el jefe de Gabinete Civil, Hernán Huttemann, presentaron los principales lineamientos y presupuestos asignados a cada institución del Estado.

Se estableció al Ministerio de Hacienda y al Gabinete Civil de la Presidencia como las vías de consultas e inquietudes para los titulares de las instituciones dependientes del Ejecutivo, indicó Huttemann.

Agregó que el anteproyecto de presupuesto responde a «una jerarquía de prioridades», en donde se atenderán principalmente los compromisos asumidos con la contratación de personal para las áreas de salud, educación y fuerzas públicas.

Lineamientos generales

El ministro de Hacienda indicó que el presupuesto tendrá un pequeño incremento con relación al PGN aprobado para este año, que fue de Gs. 96,78 billones (alrededor de US$ 14.232 millones).

Este incremento corresponde a la incorporación de capital humano para las áreas de educación (que incluye el reajuste salarial docente del 16%), salud y fuerzas públicas.

Al ser consultado no adelantó un monto final, pero indicó que el anteproyecto no supera los US$ 15.000 millones.

Indicó que una de las principales incorporaciones al presupuesto fueron las inversiones realizadas en salud desde la pandemia del covid-19, que fueron financiadas mediante créditos y reasignaciones y desde el 2023 serán cubiertas íntegramente por fondos propios del Estado.

Sobre la generación de recursos, indicó que se tiene una estimación de un 9% más de ingresos tributarios para el próximo año.

Otra de las prioridades serán las de aumentar la cobertura de programas sociales y mantener las inversiones en obras públicas.

El PGN 2023 incluye el pedido de aumentar el límite del déficit fiscal (diferencia entre ingresos y egresos del Estado) al 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB). En el año 2021 el déficit fue del 4% y en el 2022 del 3%.

A partir de la pandemia del covid-19 en el 2020, se recurrió a créditos para el financiamiento de la Ley de Emergencia y otros gastos, que derivaron en un déficit del 6%. El objetivo de Hacienda es regresar gradualmente al límite del 1,5% de déficit, conforme a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). IP