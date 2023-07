Hacienda presenta a los 500 mayores aportantes del Fisco del 2022

El ex ministro de Relaciones Exteriores Eladio Loizaga mencionó que la cuestión del cobro del peaje de la Hidrovía “es que haya un servicio prestado como tal”, resaltando que estas medidas por parte de las autoridades argentinas son “ muy poco amistosa” en el marco del MERCOSUR. También mencionó que aún no se ha podido corroborar si hay o no un servicio prestado para realizar el cobro del peaje que se plantea.