Habilitan sistema de postulación para realizar doctorados en Canadá

La convocatoria está dirigida a todas aquellas personas que realicen estudios en las áreas de ciencia, tecnología e innovación y cuyo proyecto de vida sea la investigación, docencia y/o transferencia. Las postulaciones podrán realizarse hasta el 28 de febrero del 2021.

Entre las condiciones para realizar la aplicación se encuentran: ser paraguayo/a o naturalizado/a, poseer un Título de maestría, contar con una Carta de Admisión condicionada, definitiva o una pre admisión (condicional) de las instituciones miembros de Caldo, cumplir con los plazos y requisitos establecidos por cada institución en el extranjero para el inicio del doctorado.

Se otorgarán un total de 5 becas, con un presupuesto máximo de 90.000 dólares por becario. La duración de los beneficios se extenderá hasta 48 meses. Luego del llenado del formulario SPI en línea, disponible en el siguiente enlace, solo se solicitará la documentación física a los postulantes seleccionados para la certificación al momento de la firma del respectivo contrato.

CALDO es un consorcio compuesto por universidades líderes de investigación de Canadá con altos estándares académicos y altos rankings internacionales. Entre estas se encuentran, University of Alberta, Calgary University, Dalhousie University, Université Laval, McMaster University, University of Ottawa, University of Saskatchewan, University of Toronto, University of Waterloo, Western University.

Los canales para consultas son consultasbecariosenelexterior@hacienda.gov.py, gestiondebecas@hacienda.gov.py, Tel: 021 440 007, Caldo Graduate Coordinator: graduate.coordinator@caldo.ca. Para más información se puede acceder también a la Guía de Bases y Condiciones en el siguiente enlace.

Fuente: Agencia IP