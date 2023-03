Gremio del HNI no quería seguir trabajando con la doctora Yolanda González, afirma Julio Borba

Escuchá esta Noticia en Audio.

El titular de la cartera de Salud, aclaró que ella no fue destituida sino que presentó su renuncia, haciendo hincapié que el gremio del HNI ya no estaba a gusto trabajando con la exdirectora del nosocomio.

“Ella no fue destituida, presentó la denuncia, ayer tuvimos una conversación en mi oficina. Posteriormente me reuní con los miembros del gremio y me dijeron que no querían seguir trabajando con la doctora Yolanda González”, señaló.

“Yo no dudo de la capacidad de la doctora Yolanda, lo ideal hubiera sido tener todas las documentaciones pertinentes de la auditoria. La doctora Yolanda presentó renuncia el día de hoy, lo habrá evaluado y por eso tomó esa decisión”, expresó.

La fiscal Yennifer Marchuk imputó a Gabriela Soledad Yaffar Coronel presumiblemente por no auxiliar a tiempo a la mujer que está internada en observación y su bebé en terapia intensiva. Tras lo sucedido, varios gremios exigieron la renuncia de Yolanda González.