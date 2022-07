Gremio de trabajadores de plataforma fue excluido de negociación: “Nos llamó la atención”

La directora General de Protección de la Niñez del MEC, Sonia Escauriza manifestó que “se enteró” por la prensa del supuesto caso de abuso a un niño en un colegio de Fernando de la Mora. Sostuvo que los directivos de la institución educativa no activaron el protocolo correspondiente. “Le explicamos que tenían que derivar a la Fiscalía y a la Codeni, ellos no entendían, no querían por el honor”, lamentó.