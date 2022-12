Gobierno tiene “doble discurso” porque dice que es “profamilia” y no brinda los recursos, afirman

Aníbal Cabrera, responsable de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), sostuvo que el Gobierno Nacional mantiene un “doble discurso” diciendo que es pro vida y profamilia. La razón sería porque no aporta los recursos financieros necesarios para generar campañas de prevención y protección hacia las mujeres.

Escuchá esta Noticia en Audio.

Sostuvo que los casos como la niña de cuatro años asesinada con rastros de abuso sexual y la muerte de la adolescente nativa por un balazo en la cabeza demuestran la ineficacia y las nulas campañas de concientización para proteger a las mujeres. Lamentó que el presupuesto que asignaron al Ministerio de la Mujer en el 2023.

“Nosotros entendemos que dado el marco legal que tiene el Paraguay y la falta de presupuesto, el Gobierno tiene un doble discurso en cuanto a las prioridades de provida y profamilia porque no brinda el presupuesto suficiente al Ministerio de la Mujer para poder generar todas las acciones de prevención y protección hacia las niñas, adolescentes y mujeres”, mencionó.

“Siempre estamos diciendo que vamos a aumentar la pena, vamos a cambiar el artículo, pero si no invertimos en la prevención si no hacemos atención integral en las unidades de salud con las familias y si no hacemos que los niños y las niñas se vayan a las escuelas cómo vamos a estar llorando después cuando encontramos tenemos resultados nefastos por la falta de gestión de las políticas públicas”, puntualizó.

More Entradas for Show: Las Primeras Noticias