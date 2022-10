Gestor cultural asegura que Lula reconstruirá “el desastre” que generó Bolsonaro en Brasil

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Cuando Bolsonaro asumió se eliminó el Ministerio de Cultura. Tengo que entender que fue una estrategia, acabó con la cultura pero fue una táctica muy antigua”, expresó.

“Bolsonaro manipulaba mucho las redes sociales y empezó con los fakes news. Él acabó con centros de investigación, doctorado y postgrado”, comentó.

“Lula vuelve más sereno y con una frente amplia para reconstruir toda esa destrucción que generó Bolsonaro”, aseguró.

