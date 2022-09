Genaro Pappalardo: “Seguimos en días nublados toda una época se va con la Reina Isabel”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Hubo una cantidad inmensa de personas llorando y colocando flores en el funeral. Ella era una Reina muy querida, una época se va con ella”, expresó.

“Seguimos en días nublados en el sentido de que todavía sigue eso en el corazón de la gente. El funeral fue tremendamente importante y organizado de una manera fabulosa con el protocolo monárquico”, refirió.

Mencionó que participó de todas las ceremonias representando al Paraguay.

Recordó que tuvo la “suerte” de reunirse en una oportunidad con la Reina Isabel II.

“Tuvimos la suerte con mi esposa de que la Reina nos reciba. Fue un momento inmortal y estuvimos 12 minutos con ella”, contó.

