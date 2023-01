¡Ganó la solidaridad! Primera cirugía de Marcelito fue exitosa

Escuchá esta Noticia en Audio.

La cirugía de mano a la que fue sometido Marcelito estuvo a cargo del Dr. Jesús Marín, cirujano especialista en manos, mencionó que la operación inició a las 8:15 y terminó pasada las 13 horas de hoy. La operación fue realizada en el Sanatorio Santa Bárbara, que se puso a disposición tras conocerse la triste situación que sufrieron.

“Mi mamá siempre me decía haz el bien sin mirar a quien, y eso fue lo que hicimos. No sabía yo quien era ni de donde era. Yo me ofrecí a operarle porque no tenían dinero” manifestó el doctor Marín.

“Se pusieron en contacto entre todos y salió el viernes, le recogieron, le pusieron en un departamento y luego fui a verlo al sanatorio, lo examiné y pedí los estudios. “Esta es una malformación congénita con herencia, es decir que si el padre tiene hay una alta posibilidad de que el hijo tenga”, dijo.

“Yo trabajo con mis hijas, las dos son doctoras y me ayudaron. Después otras personas que se adhirieron para comprar medicamentos como antibióticos, el miércoles se va a ir a su casa”, mencionó.

El cirujano adelantó que el día miércoles el paciente será dado de alta y más adelante será operado nuevamente. “El debe volver dentro de 15 días para hacerse el control. La mano hay que armar, ya hicimos la parte lateral y ahora viene la otra cirugía que es la parte central”.