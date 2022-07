Funcionaria que permitió el paso del pastor Insfrán está desvinculada pero no imputada

El ex directivo de Olimpia, Ricardo Doria, fue realista apuntando a que el Franjeado está con urgencias económicas desde ahora hasta fin de año, en este lapso debe pagar más de USD 12 millones tras más de 16 casos ya sentenciados. Manifestó que si no se cumple con los plazos vendrán sanciones como la perdida de punto y posterior descenso de categoría si no se encuentran las soluciones pertinentes.