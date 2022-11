“Fueron sacando sus cucarachas” los candidatos en el avance de la Concertación, dice Hugo Portillo

Escuchá esta Noticia en Audio.

El presidenciable relató que “al comienzo la invitación era ‘vengan los colorados’, grandes discursos como ‘esto es una causa de la patria’, se les fue cayendo los discursos. A medida que iba tomando forma se fueron sacando las cucarachas encima y se fueron mostrando lo que realmente son”.

Señaló que parece “al final una especie de revanchismo contra los colorados que podríamos discutir si es válido o no, el tema es que no fue no más el modelo inicial. Recalcó su idea de que “creí y creo que es una trampa liberal y el tiempo me dio la razón, creo que es unas internas liberales ampliadas”.

Finalmente indicó que “se juega con la palabra cuando se dice que todos van a participar y es mentira porque todo el mundo sabe que van a participar principalmente en un 90% liberales”.

