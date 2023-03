Ante reguladas, una vez más el Gobierno implementará servicio gratuito de buses

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Lamentablemente tuve un momento muy triste porque no me querían dejar entrar, me patearon allí pero no pasó a mayores. La Fuerza de Seguridad salieron para permitir mi ingreso”, expresó.

Comentó que un hombre identificado como Francisco Irala fue quien la agredió físicamente. “Es un señor que hace mucho está queriendo demeritar la actual administración del presidente de APA que es David Portillo”, acotó.

🗣️"Me patearon en la entrada" . Agreden a @lizzabogado en Asamblea de AMP La cantante identificó como agresor a Francisco Irala y aseguró que el mismo busca desmeritar la actual administración de la Asociación. 📻#1020AM pic.twitter.com/9E2i8lf556 — Radio Ñandutí (@nanduti) March 30, 2023

“La Asamblea se llevó a cabo de la manera más correcta posible. Estas personas fueron expulsadas por pedido unánime (…) No me acuerdo bien todos los nombres porque todavía estoy en shock”, refirió.

“En Asamblea ya expulsamos al señor Higinio Molinas más conocido como Teteto y hoy se solicitó su expulsión de la Sociedad de APA. Él era la persona que llevó a la quiebra a la Asociación de Músicos del Paraguay”, comentó.

Anunció que tomaría acciones legales en contra de su agresor. “Tengo miedo porque me da la sensación de que esta persona no está en sus cabales. Sus audios son de mucho odio, rencor y resentimiento”, agregó.

