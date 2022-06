“Fue patoteada de Maduro” dice Federico Franco sobre respaldo militar para evitar juicio de Lugo

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Cada uno cuenta su historia y defiende sus intereses. Lugo acepta el juicio político, designa a unos abogados para que lo defiendan y anuncia públicamente que acepta ser sometido al juicio político”, expresó.

“Ese día viernes llega una delegación montada en un avión en la Fuerza Aérea Brasileña aproximadamente 22 cancilleres capitaneados o patoteados por el entonces canciller Nicolás Maduro y el presidente Hugo Chávez”, comentó.

“Este pichón de dictador actual (Nicolás Maduro) obliga prácticamente a un general a redactar una nota. Y yo no tuve acceso a la nota, tuve conocimiento pero me comentaron el tenor de la nota. Consistia en que las Fuerzas Armadas no iban a aceptar la decisión del Congreso. Lo que planteó Maduro y lo plasmo en letras el general Vallovera es que las Fuerzas Armadas vengan a sitiar el Palacio de López para que no se reúnan los senadores”, explicó.

Cabe recordar que el 15 de junio de 2012, ocurrió la masacre de Curuguaty donde fallecieron 17 personas, en el departamento de Canindeyú. El hecho ocurrió hace diez años, durante un operativo realizado por la Policía en Curuguaty para desalojar a campesinos. Durante el desalojo, se registraron incidentes en el que murieron once campesinos y seis policías.

A raíz de este hecho, Fernando Lugo fue sometido a un juicio parlamentario que lo destituyó de la Presidencia.

