Escuchá esta Noticia en Audio.

“Los dos teníamos que ser expulsados. Él viene a encararme con todo, me cabeceo y al final me sacan a mi la roja. Mi intención no fue pegarle a Martín en ningún momento, quería continuar la jugada. Me podía sacar la amarilla también el árbitro”, dijo.

“Hay que mirar con objetividad, veía que cuando los jugadores de Libertad el árbitro paraba el juego pero cuando caían los de General Caballero seguía el partido”, refirió.

Sobre los hinchas de Libertad:

“Me decían de todo como socialista, comunista, cornudo y hasta ahora me estoy riendo”, comentó entre risas.

Derrota ante Libertad:

“El equipo hizo un buen partido desde lo colectivo. Nuestro arquero estuvo impecable ayer y a Libertad le costaba ingresar”, afirmó.