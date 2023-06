FTC, Linces y ‘chau chespis’ serán los ejes de Riera al frente del Ministerio del Interior

Santiago Peña, presidente electo de la República, confirmó a través de las redes sociales al primer ministro de su gabinete, Enrique Riera, quien estará al frente del Ministerio del Interior. Al respecto, el senador expresó que es un gran desafío que está dispuesto a afrontar.

“Yo soy consciente de los riesgos, ser senador es mucho más cómodo, pero el problema es que invertimos la ecuación, a esta altura de mi vida llegamos a la conclusión de que el presidente electo quería un jugador de mis características y no le podía decir que no”, dijo.

“Un Estado que no brinda seguridad no sirve. Se va a reforzar con los linces y eso es algo que el presidente electo me dijo que lo diga. La idea es arrinconar la delincuencia, mi tarea según la ley y la Constitución es fortalecer la seguridad interna”, manifestó.