Frustran el robo de un cajero automático en Lambaré

El legislador colorado señaló que de momento su interés no está en ir a dicho país, ni saber los motivos de la decisión, dijo que sus actuales prioridades son otras. “No me preocupa en nada, no es para mi relevante la decisión de EEUU, si fuese necesario que viaje por situación extrema, vería la posibilidad de que revean la decisión”, indicó.

El diputado Walter Harms comentó que tuvo comunicación de la decisión de EEUU, hace un mes, a través de un correo, señaló que desconoce los motivos, sin embargo presume que fue por una crítica que hizo pública. “Viene por la crítica que hice a la intromisión del Gobierno de EEUU a través de la Embajada en las elecciones pasadas de Paraguay. Yo declaré que me parecía fuera de lugar que EEUU se involucre en cuestiones internas del país”, expresó