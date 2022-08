“Frente Guasú y Ñemongeta no tienen peso para imponer ideas” aseguran desde la propia nucleación

El secretario general del Partido Pyahurã, Ermo Rodríguez, fue realista al decir que “el Frente Guasú y Ñemongeta todavía no tiene el peso político de imponer ideas, Fernando Lugo es el que representa y dice lo que debemos hacer. Sostuvo que la situación de salud del expresidente es “el protagonista principal dentro de nuestra nucleación”.

Escuchá esta Noticia en Audio.

Rodríguez señaló que este viernes tienen previsto una reunión entre los sectores del Ñemongeta y Frente Guasú para conocer las posturas de cada uno en cuanto si quieren abandonar la Concertación, expresó que siente que la mayoría no quiere salir del acuerdo político.

“Veo y siento que la mayoría de los movimientos del Ñemongeta no quieren salir de la Concertación. Nosotros ya expresamos que la dupla Efraín Alegre y Soledad Núñez no nos representa. Nos reunimos mañana para tratar nuestra salida o no de la concertación, “Toda la nucleación del Ñemongeta se va a reunir, ahí están los 9 partidos del Frente Guasú y otros, 16 en total”, sostuvo.

More Entradas for Show: Las Primeras Noticias