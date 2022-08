¿Frente Guasu se retira de la Concertación?:“No creo que sigamos y tenemos que analizar un plan B”

Elvio Benítez, candidato a Diputado por el Partido Convergencia Popular Socialista, nucleación política de izquierda que integra el Frente Guasu manifestó que definirán mañana si se retiran o no de la Concertación Nacional. Sostuvo que las diferencias surgen debido a que “ignoran” las propuestas planteadas y porque no se consolidó una propuesta de Gobierno. “Tenemos que analizar un plan B”, dijo.

“Efraín Alegre es soberbio y prepotente. No nos dan el espacio suficiente para discutir y planificar proyectos de Gobierno. Ellos por todos los medios tratan de imponer su estilo de hacer política dejando de lado al Frente Guasu”, aseguró.

“Vamos a llevar nuestra postura en la reunión del Frente Guasu que se traslada para mañana. Nosotros creemos que como furgón de cola ignorados por la derecha como fuerza política no creo que vamos a permanecer dentro de la Concertación y en ese sentido tenemos que analizar un plan B”, señaló.

“Así como está la cosa es probable que nos retiremos de la Concertación. En el transcurso del día vamos a estar consolidando nuestras ideas. No estamos de acuerdo con la forma en que se plantea ganar al Partido Colorado”, refirió.

“En este nuevo reagrupamiento tenemos que ser inteligentes y cuidadosos en el manejo de instalar una dupla que sea creíble y represente a todos”, mencionó.

Sobre Esperanza Martínez

“Si Esperanza no se anima a encabezar por fuera hay un plan B en el que se puede instalar una nueva figura dentro del Frente Guasu – Ñemongeta. Por el otro lado no podemos no estar mirando lo que es Euclides Acevedo como una posibilidad”, agregó.