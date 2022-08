Frente Guasu definiría a finales de agosto si continúa o no en la Concertación

El senador Hugo Richer manifestó que evaluarán la continuidad o no del Frente Guasu dentro de la Concertación Nacional. Mencionó que tomarían la decisión a finales de agosto. Sostuvo que la dupla entre Efraín Alegre y Soledad Núñez “no representa a todos los sectores que están dentro de la Concertación”.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Nadie está diciendo que vamos a salir de la Concertación sino que estamos evaluando. Tal vez llevará todo el mes de agosto para tomar la decisión más prudente”, dijo.

“No quiero hablar en nombre del partido, no sé realmente qué va a pasar. La dupla Efraín Alegre y Soledad Núñez me parece un error porque no representa a la Concertación”, expresó.

Sobre la posible dupla entre Efraín Alegre y Soledad Núñez

“Tiene que ser evaluada en el interior de los Partidos. Porque la militancia tiene que estar entusiasmada para hacer una campaña electoral. Veremos que se estará decidiendo en estos días”, señaló.

More Entradas for Show: Franja Roja