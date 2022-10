Franja Roja de Humberto Rubin conducido por Hugo Rubin, Diego Agüero y Ale López

Un padre acusó que el supuesto autor del abuso sexual de su hija no ha sido imputado en cuatro años de investigación, reclamó la inacción de la Fiscalía y de los agentes que perdieron la carpeta. Señaló que la denuncia lo hizo en el año 2018, el presunto victimario no fue llamado a declarar y aparentemente ya no se encuentra en el país.