Fiscalía no descarta que existan más víctimas de trata de personas tras allanamiento en motel

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Ayer recibí una comunicación de una persona que no se identificó y me comunica una situación de posible explotación de menores de edad. Me indica que un hombre había llevado a los menores a un motel. El juez Gustavo Amarilla me dio la autorización verbal e inmediatamente concurrimos al lugar junto con los agentes de la Policía”, explicó

“Efectivamente corroboramos la información de que en una de las habitaciones estaba un hombre con un adolescente de 16 años. Cuando llegamos ya estaban por salir. Con las intervenciones y la entrevista con el menor obtuvimos información que corrobora lo que denunciaron. También estaba otro joven que participó del acto”, contó.

“En principio dijo que tenía 18 años y hablaba de un tío que estaba por llegar. Esta persona se acercó y procedimos a verificar su vehículo. Encontramos varios elementos que guardan relación de que él estaba proveyendo al otro sujeto que estaba en el motel, no era la primera vez”, comentó.

Informó que dos personas se encuentran detenidas tras el allanamiento.

