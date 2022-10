Fiscalía maneja la hipótesis que estudiante brasileño fue secuestrado por un grupo criminal

Escuchá esta Noticia en Audio.

“No es la primera vez que ocurre este tipo de hechos en lo que se refiere a la comunidad brasileña que reside en el país y estudia Medicina en la Facultad María Auxiliadora. En este mismo momento está declarando una persona justamente por este hecho”, dijo.

“Estuvimos corroborando con la Policía Nacional porque hay que tener en cuenta que le dimos intervención a Criminalística, Antisecuestro, A la Unidad de Trata de Personas y Antidroga e incluso pedimos colaboración a la Interpol a los efectos de ver el lugar donde pudo estar”, refirió.

“También me comunique con la directora de Migraciones, Ángeles Arriola y esta persona no registra ni un movimiento migratorio de forma legal. No se registra que haya salido del país, eso nos preocupa y nos indica que está acá”, agregó.

Cabe recordar que Antonio Streski Manjiski, es un ciudadano brasileño, estudiante de Medicina en la Universidad María Auxiliadora. El mismo desapareció el pasado 04 de octubre y hasta el momento se encuentra con paradero desconocido.

More Entradas for Show: Franja Roja