La fiscala Daisy Sánchez manifestó que este martes continuarán los allanamientos en el caso de Dahiana Espinoza, la joven madre desaparecida desde hace más de 4 meses. Señaló que procederán con el desagüe de un pozo ciego de 40 metros de profundidad que encontraron este lunes durante el operativo en Itá.

La agente del Ministerio Público indicó que este lunes no encontraron ninguna evidencia relacionada a la joven desaparecida. Aclaró que el operativo obedeció a la nueva hipótesis que manejan, de que, supuestamente, Dahiana Espinoza fue desmembrada por su expareja, Joel Guzmán y que sus restos fueron arrojados a través del inodoro del inquilinato de Itá, y sus huesos a un baldío.

Indicó que el predio allanado reunía las características de las pistas recabadas y era el trayecto que la expareja de Dahiana utilizaba para ir a trabajar . Agregó que en el procedimiento participó un agente canino de la Policía Nacional para rastrear las pistas de la joven.

Señaló que durante el operativo de la jornada encontraron un pozo ciego del cual no tenían conocimiento. Aclaró que no iniciaron el desague este lunes ya que no contaban con las moto bombas suficientes y porque los bomberos tuvieron que retirarse anteriormente.

More Entradas for Show: Ruleta Rusa