Fiscala niega desalojo violento en Caaguazú: “Los campesinos los que nos atacaron”, afirma

La fiscala Norma Salinas habló sobre el enfrentamiento que hubo en Caaguazú el día de ayer, donde estuvieron involucrados nativos, campesinos autodenominados “sin tierras” y la policía. Dijo que un ciudadano español de nombre Santiago Sosa sería uno de los principales responsables del comercio ilegal de las tierras, también estaría deforestando la zona para explotar el carbón.

Sobre el video que circula en las redes sociales, de niños nativos heridos, dijo que no cree que haya sido producto del enfrentamiento puesto que las heridas son muy nuevas.

Sobre los menores en Caaguazú:

“La Defensoría de la Niñez está a cargo del cuidado de los menores, pero no creo que hayan actuado. Tenemos graves inconvenientes con ellos. Lamentablemente no hay protección a los niños en Caaguazú. Hace unos días nos enteramos que 10 niñas fueron violadas, esto es el pan nuestro de cada día, este es un departamento muy sufrido. Preguntamos sobre el nivel de escolaridad y no han llegado al sexto grado. Donde está educación está la familia, ellos ya están involucrados en luchas por la tierra, tienen 14 años, no pueden estar en eso. El MEC debe encargarse de ellos, deben salir a trabajar, deben justificar su salario”.

“Ellos no tienen identidad, te puedo asegurar que ellos no tienen partida de nacimiento, no son reconocidos, a nadie le importa”.

“Las instituciones deben trabajar para ellos.Se debe educar a los niños a defenderse y a contar que es lo que pasa. Hay casos de violadores seriales que son encubiertos”.

